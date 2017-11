Hardt Neuer Schwung in der Ortsmitte

"Wir sind vereinsorientiert und bieten gutes Essen zu einem fairen Preis", gibt der Mannheimer die Richtung vor. Zwei Köche, ein Azubi und Helfer bieten neben einer zunächst noch kleinen Speisekarte täglich wechselnden Mittagstisch, Abendessen und ab 21.30 bis 24 Uhr eine Vesperkarte mit Currywurst und Schnitzel. "Alles frisch, keine Dosen, keine Tüten", ist das Motto der Köche.

Neben alkoholfreien Getränken gibt es fünf Biere vom Fass aus Alpirsbach sowie in Flaschen von sechs weiteren Brauereien aus der Region; die Weinkarte bietet Weine aus Gengenbach. Ergänzt werden soll das Angebot durch spezielle Aktionswochen mit landestypischen Gerichten.

Für Senioren soll zu einem Pauschalpreis an einem Tanznachmittag ein DJ Schallplatten auflegen; nach Kaffee und Kuchen sowie einem warmen Abendessen wird ein Bus die Gäste in die Orte der Umgebung zurückbringen. Auch ein Samba-Abend mit Dinner und Tanz-Show oder eine Silvester-Gala werden geplant. Für Betriebs- oder Familienfeste steht der große Saal zur Verfügung. Und am 1. Mai eröffnet der Biergarten vor und hinter dem Gasthof – gute Aussichten für das Leben in der Ortsmitte.