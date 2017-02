Hardt Mit LEDs Strom sparen

Bereits im vergangenen Jahr habe man die Beleuchtung an den Durchgangsstraßen und teilweise in Wohngebieten erneuert. Nun seien die Mittel über rund 28 000 Euro zu einem Fördersatz von 25 Prozent bewilligt und man könne den nächsten Abschnitt ausschreiben. Nach dem Zuschussbescheid müsse die Maßnahme zwischen April 2017 und März 2018 durchgeführt werden. In den Wohnstraßen sollen rund 130 Pilzleuchten auf die Hella-Leuchte umgerüstet werden und in den Hauptstraßen die restlichen 90 Kofferleuchten auf Philips-Leuchten.

In einer Begehung müsse noch geklärt werden, ob auch Anschlusskästen in den Masten ausgetauscht werden müssen mit Kosten von etwa 100 Euro pro Stück. Für die Umrüstung sind 125 000 Euro im Haushalt eingestellt.

Der Gemeinderat beschloss, die Ausschreibung in Kooperation mit der Firma Bauer Elektroplanung durchzuführen.