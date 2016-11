Hardt Kinder fliehen vor Elefantenherde auf Bäume

Die Hauptsprachen sind Kisuaheli und Englisch. Entsandt von der Pfarrei St. Franziskus, die seit 30 Jahren eine Partnerschaft mit der Diözese Same in Tansania unterhält und seit Jahren Freiwillige in diese Diözese schickt, leistete Regina Klausmann ihr FSJ bei den "Little Sisters of St. Francis", die dort eine Schule und das Behindertenzentrum "Mama Kevina Hope Centre" führen. Dort kümmert man sich um körper- und geistig behinderte Kinder. Der Tätigkeitsbereich der FSJlerin war, wie die Videos zeigten, mehr als vielfältig und umfasste die Mitarbeit in der Küche, im Haushalt in der Schmuckwerkstatt, in der Bibliothek, bei der Feldarbeit und in der Schule. Auf ihren Wegen wurde sie meist von Kindern begleitet, die wie kleine Komödianten das Spiel vor der Kamera auskosteten. Da die Versorgung mit Lebensmitteln aus Garten und Feld und aus den Ställen mit Ziegen, Schweinen und Hühnern erfolgte, wartete auch in diesen Bereichen viel Arbeit.

Die Besucher des Vortrags lernten typische Gerichte wie Pilau oder Chapatis kennen, sahen via Kamera bei der Feldarbeit zu, bewunderten den von Kindern unter Anleitung gefertigten farbenprächtigen Schmuck und nahmen Einblick in den Schlafbereich der Kinder mit je einem eigenen Bett mit eigenem Kissen und Moskitonetz. Kleine Geckos als Insektenvertilger waren gern gesehen. Bei der Arbeit gibt es immer wieder unerfreuliche Begegnung mit Riesenspinnen, Schlangen und Skorpionen, die sich im Feuerholz verstecken. Große Wildtiere sind normalerweise nur noch in Nationalparks zu sehen, doch verirrte sich einmal eine Elefantenherde aus Kenia und trieb die Kinder des Orts auf die Bäume.

Die Besucher lernten die drei "Little Sisters of St. Francis" kennen, die als Lehrerin, Verwaltungskraft und Krankenschwester tätig sind und in deren Konventshaus die Freiwillige wohnen konnte. Eine Aufnahme aus dem Gottesdienst zeigte, mit wie viel Temperament und Hingabe die Feiern stattfinden, in denen Gesang und Tanz, Trommeln und Klatschen eine Selbstverständlichkeit sind. Ein erheiterndes Beispiel war der mit Kochlöffeln tanzende Koch des Heimes. Selbst Ordensschwestern und Kinder beherrschen den Hüftschwung.