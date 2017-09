Hardt Jetzt kommen die neuen Stahlträger

Hardt. Nachdem Bauhof und Vereine die Elektro- und Sanitärinstallationen, die Wand- und teilweise auch die Deckenverkleidungen in den Nebenräumen abgebaut haben, sind nun die Handwerker am Werk. Die Fensterelemente und -rahmen der Glasfassade zum Sportplatz hin wurden ausgebaut und werden in einer Montagehalle wieder eingebaut.

Der Boden für die Erweiterung der Halle mit Tribüne innen und außen wurde schon betoniert. Mit einer Balkenkonstruktion sicherten Zimmerleute das Dach der Halle, so dass die neun Betonstützen und Verstrebungen ausgebaut werden können.

Mitte der nächsten Woche sollen die neuen Stahlträger in die Köcher der Bodenplatte eingepasst und betoniert werden. Dann können die Ausleger für die Erweiterung in die leicht angehobene Dachkonstruktion eingefügt werden. Bis dahin sollen die Verlängerungen der Seitenwände betoniert sein.