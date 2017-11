Hardt Jede Menge Ärger bei den Campern

Mariazell/Hardt. Diesmal gastierten sie wegen des Umbaus der Arthur-Bantle-Halle Hardt in der Mühlbach-Halle in Mariazell, was auch viele Zuschauer aus Eschbronn anzog, sodass die Halle an beiden Spieltagen nahezu voll besetzt war. Die Regie übernahm die engagierte Theatertruppe diesmal selbst.

Die schwarz-weiß gestrickte Handlung verknüpfte geschickt Urlaubsatmosphäre mit kriminalistischer Spannung, überorganisierte Spießigkeit mit primitiv-unsozialem Kraftprotz-Gehabe, pseudowissenschaftliches Getue mit extremer Unbildung.

Zwei Welten prallen aufeinander, als Klaus Muffel mit Frau und Schwiegermutter Zeltnachbar des wohlsituierten Ehepaars Hansemann wird. Der streitsüchtige Unsympath Klaus, der nichts auf die Reihe kriegt, legt sich mit jedem an, der seinem Ego im Wege steht, am meisten mit seiner Schwiegermutter.