"Von Hals über Pfote bis zur Tatze gab es alles rund um die Katze" beim ersten Katzenzubehörbasar in der Werner-Staiger-Halle in Hardt. Den roten Maschen (Fliege), weiße Handschuhe, Trachtenstrümpfe und Strumpfhosen, schwarze Rollis und Schuhe, natürlich auch den Waddel konnten Eltern für ihre jungen Katzen beim Basar erwerben. Im Spiegelsaal konnte sich jeder auch gleich in der neuen Ausstattung beurteilen und sich auf die ersten Auftritte freuen. Foto: Ziechaus