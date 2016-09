19 Wanderer des Schwarzwaldvereins Hardt erwanderten am Kaiserstuhl am vergangenen Wochenende bei strahlendem Sonnenschein den Neunlindenpfad, der von Ihringen nach Endingen führt. Es ging zunächst hoch auf den Lenzenberg und dann weiter über den Neunlindenturm zur Katharinenkapelle. Danach ging es steil bergab bis nach Endingen. Von dort fuhren die Wanderer mit der Kaiserstuhlbahn wieder zurück nach Ihringen. Nach einer Wanderstrecke von rund 18 Kilometern und rund 700 Höhenmetern hatten sich die Teilnehmer die anschließende Einkehr in der Vogel-Strauße in Oberbergen verdient. Markus Müller bedankte sich bei den Wanderführern Gerlinde und Franz Haas für die gelungene Wanderung. Foto: SWV