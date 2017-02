Hardt (czh). Die neunte punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans 1998 wurde vom Gemeinderat Hardt mit einigen Änderungen für Flächen in Sulgen, Heiligenbronn und Waldmössingen gebilligt. Für Hardt wird in der Fortschreibung eine Fläche zwischen Kindergarten und Firma Laufer im Gewerbegebiet für Gemeinbedarf und als Mischgebiet ausgewiesen. Die ergänzte Planung wird noch offen gelegt. In den Vorentwurf für die zehnte punktuelle Änderung wurden ebenfalls Ergänzungen aufgenommen. Kleinere Verschiebungen gab es für Wohnbau-, Mischbau- und Gewerbeflächen in Aichhalden. Für Schramberg gab es Änderungen von Wohnbauflächen in Sulgen und Waldmössingen; außerdem soll in Sulgen im Bereich Schießäcker-Heuwies-Hirtenwald im Anschluss an die bestehenden Lebensmittelmärkte eine Gewerbeentwicklungsfläche von 24,6 Hektar ausgewiesen werden. In Tennenbronn soll die Fläche des bestehenden Bauhofs als gewerbliche Fläche in die Planung aufnehmen lassen. Für diese Fortschreibung soll das Verfahren eingeleitet werden, empfahl der Hardter Rat.