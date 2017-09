Am Samstagmorgen ging es mit dem Bus Richtung Bodensee. In Uhldingen stärkte sich der Jahrgang 1957 Hardt/Mariazell bei einem reichhaltigen Frühstücksbuffet. Danach ging die Fahrt weiter nach Tettnang zum Hopfengut No. 20, wo man bei einer Führung alles über den Hopfenanbau und die Arbeit erfuhr. Nach diesem Rundgang gab es noch ein Hopfenvesper und ein frisch gezapftes Bier. Anschließend fuhr man mit dem Bus weiter nach Friedrichshafen. Hier konnte man bei schönem Wetter noch an der Uferpromenade verweilen, bevor es mit dem Katamaran nach Konstanz ging. Von dort trat die Gruppe die Heimreise an. Der Abschluss fand mit einem gemeinsamen Essen im Café-Restaurant Hildebrand in Zollhaus statt. Foto: Jahrgang