Hardt 14 Tage Rollentausch

Hardt. Bei der Aufführung des Mandolinen-Orchesters kann das Publikum noch herzhaft lachen, wenn bei Schmollers der Haussegen schief hängt, weil Mutter Maria ihrem Göttergatten die Krawatte binden muss, der Oma das Gebiss suchen soll und Tochter Betty ihren Friseurtermin verpennt hat. Da ist Maria geladen, "wie ein Weidezaun", während Oma im bunten Zumba-Outfit, aber ohne Gebiss am Frühstückstisch sitzt.

Alle sind in Hektik, jeder sucht etwas und Maria ist darüber auch nicht im Bilde. Der Aufwand für "das bisschen Haushalt" wird halt nicht geschätzt, und die Schreinerei von Vater Heinz läuft auch nicht rund.

Die Bemerkung "Das bisschen Haushalt mach ich mit links" bringt für Heinz die Wende, denn seine Frau geht auf sein Angebot ein. 14 Tage Rollentausch im Hause und in der Werkstatt Schmoller bringt viel neue Erfahrung mit ungewohnten Aufgaben für beide Seiten, aber auch für Oma, Opa und Tochter. Das Chaos im Haushalt lichtet sich allmählich, weil jeder etwas übernimmt, was vorher von der Hausfrau gemacht wurde. Und die bringt neuen Schwung in die danieder liegende Schreinerei und später auch noch ins Eheleben. Und die Lösung kennen wir doch alle: Jeder muss einiges selber machen, im "Haushalt für alle", auch wenn es schwer fällt.