Handball Für HBW beginnen Wochen der Wahrheit

Nach zuletzt drei Auswärtsspielen in Göppingen, Berlin und Kiel darf der HBW Balingen-Weilstetten heute Abend wieder vor eigenem Publikum ran. Die Situation, in der sich der HBW befindet, ist prekär. Mit erst einem Punkt aus sechs Spielen stehen die "Gallier von der Alb" auf dem letzten Tabellenplatz. Das rettende Ufer ist bereits zu diesem Zeitpunkt der Saison in weite Ferne gerückt. Der Abstand zu Platz 15 und damit den TBV Lemgo (4:8 Punkte) beträgt bereits drei Zähler. Auch der Trainer weiß: "Es tut weh, dass wir bisher nur einen Punkt geholt haben", sagte Rúnar Sigtryggsson im Vorfeld des Hannover-Spiels.

Die Balinger täten also gut daran, heute Abend den ersten Saisonsieg einzufahren. Das Spiel ist gleichzeitig auch das Auftaktprogramm für die "Wochen der Wahrheit". Nach der Partie gegen den TSV trifft der HBW auf den SC Magdeburg, den Bergischen HC und Aufsteiger HSC Coburg. In diesen Spielen müssen Punkte her, sonst wird es mehr als schwierig, die Klasse zu halten.

Die personelle Situation bleibt weiterhin angespannt. Die beiden linken Rückraumspieler Pascal Hens und Sascha Ilitsch werden auch das heutige Spiel verpassen. "Vielleicht können sie gegen den BHC wieder eingreifen", sagt Sigtryggsson. Also wird die Last auf der Königsposition wieder auf den Schultern von Marcus Stegefelt ruhen.