Haiterbach Wahl und KSK im Gremium

Einen Beschluss für oder gegen das Absetzgelände kann das Gremium nicht fällen, weil dies nicht in ihrem Entscheidungsbereich liegt. Gleichwohl könnte das Gremium entscheiden, wie es selbst weiter vorgeht und was es an Informationen und Handlungen einfordert. Der Unterschwandorfer Ortschaftsrat hatte sich beispielsweise dafür ausgesprochen, einen Übungstag der Amerikaner zu fordern, da hier durch andere Flugzeuge und auch Hubschrauber mehr Lärmentwicklung erwartet wird. In nichtöffentlicher Sitzung hatte der Gemeinderat zuletzt über Kompensationsmöglichkeiten seitens des Landes beraten.

Durchaus von öffentlichem Interesse ist auch das Thema Bebauungsplan für den geplanten Rewe-Markt in Haiterbach. Den möchte ein Investor im Bereich des Netto-Marktes in Richtung Sägewerk bauen.­ Der Gemeinderat befasst sich hier mit der Möglichkeit eines Bebauungsplans im vereinfachten Verfahren, der sich schneller realisieren ließe, weil er beispielsweise weniger Untersuchungen voraussetzt.