Haiterbach Vor 150 Jahren kam die Post in die Stadt

Haiterbach. Gemeinderätin Hannelore Schöffler, früher fest und heute noch gelegentlich aushilfsweise für die Post in Haiterbach im Einsatz, hatte das Datum schon länger im Blick. Rechtzeitig vor dem Anlass hat sie sich an die Stadtverwaltung gewandt und stieß dort auf offene Ohren mit dem Ansinnen, diesen Anlass mit einer Veranstaltung herauszuheben.

Mittlerweile hat sich ein Arbeitskreis gebildet, der die Jubiläumsfeier vorbereitet. Neben Hannelore Schöffler gehören diesem die ebenfalls ehemaligen "Postle" Hermann Künert und Fritz Schuon sowie seitens der Stadtverwaltung Hauptamtsleiter Andreas Schad an. Sie bereiten den Tag und das Programm vor.

Die Post, die bei der Gründung als Agentur im Jahr 1867 im Gasthaus Lamm und zuletzt als Postfiliale in der Poststraße untergebracht war, bevor sie vor einigen Jahren wieder zur Agentur wurde, habe in Haiterbach eine großen Stellenwert, bekräftigen Schöffler und Künert. Das habe man am Aufschrei gesehen, als das Postamt zuletzt in eine Postagentur umgewandelt wurde. Eine Variante, die sich allerdings schon bewährt habe, wie beide heute einräumen.