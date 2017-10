Haiterbach Spielerisch in die Welt des Singens

Wenn Sie mit dem Chor arbeitete, entführte sie die Chormitglieder spielerisch in die Welt des Singens. Die Sopranistin, sang mit ihrer schönen, klaren Stimme ganze Phrasen vor und schulte die verschiedenen Stimmen für die Höhen und Tiefen der Gesangspartien. Auch durften die Teilnehmer verschiedene Stimmtechniken anwenden und lernten somit behutsam mit ihrem Instrument Stimme umzugehen. Zum Schluss staunte jeder, einschließlich Petra Dieterle, was er letztendlich doch alles fertig brachte.

Die mehr als 20 Teilnehmer wurden in ihren jeweiligen Gruppen unterrichtet. Chorleiter Steffen Schneider studierte mit den vier Stimmen (Sopran, Alt, Bass und Tenor) sehr genau die Chorsätze für das im Oktober stattfindende geistliche Konzert ein und verpasste dem einen oder anderen Stück geduldig den letzten Schliff. Zum Abschluss gab der Chor seiner Stimmtrainerin eine Kostprobe mit verschiedenen Liedern aus dem bevorstehenden Konzert.

Das Kirchenkonzert findet am Samstag, 21. Oktober, in der Laurentiuskirche in Haiterbach und am Sonntag, 22. Oktober, in der Wallfahrtskirche Heiligenbronn in der Gemeinde Waldachtal statt. Das Repertoire erstreckt sich von der "Alten Musik" bis zur Moderne.