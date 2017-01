Haiterbach Sonderstempel doch direkt vor Ort

Haiterbach. Für die Organisatoren des Jubiläumstages "150 Jahre Post in Haiterbach" ist der finale Countdown angelaufen. So wird seit Donnerstag auch die Ausstellung im Foyer des Rathauses aufgebaut, die zahlreiche Schätze in Form von Stempeln und Briefen aus der Heimatsammlung von Karl-Heinz Kübler zeigen wird.