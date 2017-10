Haiterbach Partnerschaft lebt im Jubiläumsjahr

Egon Schuon erläuterte das Programm für die folgenden zwei Tage. Dazu gehören am Freitag vor allem Besuche von verschiedenen Firmen im Haiterbacher Industriegebiet – nicht nur, aber auch, weil da die Metnitzer Straße liegt.

Am Samstag besucht die Abordnung das Schloss in Unterschwandorf, was nicht zuletzt für Constantin Staus-Rausch interessant sein dürfte, da der Historiker im Jahr 2015 selbst zum Schlosseigentümer wurde, als er in Körnten das Schloss Grades erwarb.

Am Abend geht es dann zum Herbstfest der Feuerwehr in Beihingen, das laut Hölzlberger vergleichsweise kurzentschlossen auf die Beine gestellt worden sei. Aber es sei passend, dass es zum Besuch auch ein Fest in der Stadt gebe.

Am Sonntag ist für die Metnitzer dann Heimreise angesagt. Nach dem Frühstück wolle man wieder los, sagte Prieler.