Haiterbach Neue Ortsmitte in Oberschwandorf gefällt dem Gremium

Letztere stand nun auch im Mittelpunkt der Ortschaftsratssitzung, nachdem man laut Bessey bei einem Treffen mit Feuerwehr, Vereinen und Kirche schon Themen wie den Standort von Mai- und Weihnachtsbaum, Brunnen, Festzelt oder auch Oberflurhydrant besprochen hatte.

Auf die Planung der Platzgestaltung selbst ging dann Christian Böpple vom Büro Freiraumkonzept ein. Ein Ziel sei es gewesen, ausreichend Parkraum zu schaffen, obgleich die Plätze gegenüber der Feuerwehr wegen Behinderung deren Ausfahrt wegfallen sollen.

Wichtig sei es, einen Platzcharakter zu haben. Der Übergang vom Bereich an der Ortsdurchfahrt zum hinteren Bereich werde durch übergroße Sitzstufen geschaffen. Verbindendes Element wird ein zweistufiges Wasserbecken sein. Der alte Brunnen sei so beschädigt, dass er nicht mehr versetzt werden könne, so Böpple. Eine Pergola ist ein verbindendes Element und bietet zugleich Schutz

Neben dem bestehenden Kleinspielfeld soll es ein Kletterelement zum Spielen und zum Verweilen für den Nachwuchs geben.

Die Frage nach dem Zeitplan ist nicht einfach zu beantworten. Das, so sagte Thomas Burkhardt seitens des Bauamtes, hänge vom Land und dessen Maßnahme an der L 353 ab. Er geht aber von 2018 aus.

Ortschaftratsmitglied Hermann Bechtle lobte die Planung als "gelungene Sache". Dies sahen offenbar seine Ratskollegen ebenso und stimmten dieser einstimmig zu.