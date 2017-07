Haiterbach Musketiere laden zu Flashmob

Haiterbach-Oberschwandorf. Am Samstag, 22. und Sonntag, 23. Juli, findet das Waldachfest des Musikvereins Musketiere statt. Beginn ist am Samstag ab 17 Uhr. Alle Musiker der Umgebung sind auch dieses Jahr dazu eingeladen, am vierten Musiker-Flashmob in Oberschwandorf teilzunehmen. Es gibt auch in diesem Jahr wieder Preise für die drei größten Gruppen.