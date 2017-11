Haiterbach "Musketiere" ehren zahlreiche treue Mitglieder

Seit 40 Jahren Mitglied sind: Jens Axen, Bertram Broß, Hubert Broß, Lino Casanova, Wolfgang Frasch, Horst Gänßle, Werner Grötzinger, Walter Gutekunst, Ernst Harr, Frank Harr, Heiner Harr, Gert Hollung, Udo Hollung, Horst Hölzle, Ulrich Hölzle, Harry Jagelki, Karl-Friedrich Knorr, Hans Kübler, Hans Lutz, Siegfried Mehl, Jürgen Rapp, Ernst Stöhr, Dieter Thal, Gunter Wackenhut, Charlotte Walz, Christian Walz, Fritz Walz, Manfred Walz, Rolf Walz, Siegfried, Walz, Werner Walz (Rathausgasse), Werner Walz (Kapfstraße), Wolfgang Walz, Stefan Zajec und Peter Zipperle.

Das Konzert selbst begeisterte Besucher nicht nur am Abend, sondern hatte auch Nachwirkungen: Dass dem Veranstalter nach einem Konzert Dankes-E-Mails von den Besuchern geschickt werden, ist eher selten der Fall. So geschehen aber nach dem Benefizkonzert des Reservistenmusikzug 28 Ulm in der Oberschwandorfer Festhalle. Das Orchester hatte sich bereit erklärt, für die Jugendarbeit des örtlichen Musikvereins ein Benefizkonzert zu geben (wir haben berichtet).

Nach dem lange anhaltenden Applaus und Standing Ovations hatte sich Dirigent Robert Roth bei dem überwältigendem Publikum bedankt. Auch für sie als Kapelle sei es ein hervorragendes Konzert in Oberschwandorf gewesen.