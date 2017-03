Haiterbach. Das Schlosstheater Unterschwandorf bringt das Stück "Frühlingserwachen" auf die Bühne der Festhalle. Aufführungen gibt es an den Samstagen 25. März und 1. April jeweils ab 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr). Am Samstag, 25. März, gibt es zudem ab 14 Uhr eine Vorstellung für Senioren. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Sparkasse in Haiterbach.