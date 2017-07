Haiterbach Finalspiele steigen nach Mitternacht

Haiterbach-Oberschwandorf. Das Event des Oberschwandorfer Sportvereins ist und bleibt das größte Elfmeter-Turnier in der Region. Auch in der 18. Auflage des Elfmeter-Klassikers gingen am Wochenende 45 Mannschaften an den Start – und einige Teams sind schon von Anfang an dabei. Dazu gehören unter anderem die Damenmannschaft "Claudi’s Kitu-Team" als Lokalmatadoren oder die "Blitzpiloten" aus Effringen, die immer noch auf den ersten Turniersieg warten.

"Wir waren damals die Ersten, und bei der Premiere waren es keine zehn Mannschaften", erinnert sich SVO-Vorsitzender Martin Bessey. Mittlerweile geht der SV Oberschwandorf richtig professionell zu Werke, und die Spielplatz-Bar ist nicht nur getränketechnisch auf der Höhe der Zeit, sondern auch mit einem Flachbildschirm ausgestattet. Kein Wunder, dass dort bis in die frühen Morgenstunden gefeiert wurde. "Das hat allen wieder Spaß gemacht, und alles blieb friedlich", freute sich Bessey.

Nach Einbruch der Dunkelheit wurde bei Flutlicht weiter gespielt, wobei es in diesem Jahr eine Gewitter-Unterbrechung gab. Und so stiegen die Finalspiele erst weit nach Mitternacht. Am Ende setzte sich bei den Herren das Team "Geomix" mit Aleksandar Juric, Novo Papaz, Marin Brkic, Manuel Pupcic und Slaven Simunovic durch.