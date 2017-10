Haiterbach Feuerwehr probt für den Ernstfall

"Da hat sich die Feuerwehr für eine sehr spektakuläre Übungsannahme entschieden", erklärte Bürgermeister Andreas Hölzlberger, der das Geschehen aufmerksam verfolgte. Gleichzeitig sprach er von "sehr gut ausgesuchten Übungsszenarien", bei denen die Logistik eine echte Herausforderung bilde. "Das klappt alles wie am Schnürchen", war sein Eindruck – doch sei die Haiterbacher Feuerwehr eben auch personell sehr gut aufgestellt, so der Rathauschef mit Blick auf die rund 115 Einsatzkräfte vor Ort.

Klimaveränderung macht solches Training nötig

Kreisbrandmeister Hans-Georg Heide sprach von "anspruchsvollen Lagen", die sich am Einsatzgeschehen im ländlichen Raum orientierten. Gleichzeitig bescheinigte er der Haiterbacher Gesamtwehr eine qualitativ hochwertige Arbeit. Der Gesamtwehrkommandant zeigte sich ebenfalls zufrieden. "Die dynamischen Lagen wurden gut gemeistert", meinte Renz. Mit Blick auf die Wetterkapriolen im Zuge der Klimaveränderung unterstrich er: "Das Training von Flächenlagen mit unterschiedlichen Aufgaben ist immer wieder nötig".

Die Hauptübung der Feuerwehr im Oktober hat in Haiterbach Tradition – ebenso wie der anschließende gemeinsame Marsch von Stadtkapelle und Feuerwehr zur Manöverkritik in die Festhalle. Schon zu Kaisers Zeiten stieg am Kirbesamstag in der Kuckuckstadt eine Feuerwehrübung, an die sich der Umzug mit Blasmusik zur Festhalle anschloss.