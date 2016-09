Haiterbach Erste Häuslebauer haben begonnen

Haiterbach. Es ist nur kurze Zeit her, dass der Fahrbahnbelag auf den Erschließungsstraßen des neuen Wohngebiets "Delle II" in Haiterbach ausgekühlt ist, schon legten nun die ersten Bauherren mit den Aushubarbeiten für ihr Eigenheim los.

Nachdem die Stadtverwaltung den Grunderwerb, die Bauleitplanung und die Erschließungsplanung zusammen mit den externen Planungspartnern in Rekordzeit umgesetzt hat, folgte Ende November 2015 der Spatenstich für die bauliche Umsetzung. Die Bauzeit fiel zwei Monate kürzer aus als geplant, weshalb schon Anfang September die Bagger für die ersten Eigenheime rollten.

Zufrieden zeigt sich Haiterbachs Bürgermeister Andreas Hölzlberger mit der schnellen Umsetzung und Belegung des mit 54 Bauplätzen größten Baugebiets der letzten Jahrzehnte. "Obwohl das Baugebiet erst jetzt vor Ort richtig erkennbar ist, verzeichnen wir ein sehr großes Interesse von Einwohnern wie Auswärtigen an den Bauplätzen", so Hölzlberger. Für knapp 30 Bauplätze sind bereits Interessenten da. Bei diesem Andrang ist man froh, dass 51 Bauplätze der Stadt Haiterbach gehören und damit sofort zum Verkauf zur Verfügung stehen. Hölzlberger: "Einen so großen Anteil an städtischen Bauplätzen haben wir bisher bei keinem anderen Wohnbaugebiet erreicht."