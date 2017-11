Haiterbach Ende der Pöbelei im Amtsblatt

Während Hölzlberger sich darüber Gedanken machte, wie er als Verantwortlicher für den Inhalt des Amtsblattes die Diskussionskultur in seiner Stadt in sachliche und geordnete Bahnen lenken könnte, nutzte CDU-/Freie Wähler-Fraktionschef Otto Roller das Mitteilungsorgan nochmals für einen verbalen Rundumschlag. In seiner selbst ernannten Enthüllungsgeschichte, tituliert als "Haiterbacher Hintergründe Teil 1", schrieb er von "rechtswidrigen Sitzverteilungen", die von Ratskollegen "missbraucht" worden seien, von "Veruntreuung von Steuergeldern", für die Bürgermeister wie andere Stadträte seiner Meinung nach eigentlich strafrechtlich verfolgt werden müssten, gar von "Sabotagemaßnahmen" und anderen Haiterbacher "Spielchen". All diese Vorwürfe wurden unkommentiert und 1:1, wie es Roller formuliert hatte, im Amtsblatt abgedruckt.

Jetzt zog der Bürgermeister die Reißleine. Am 23. Oktober informierte er nichtöffentlich den Verwaltungsausschuss über seine Absichten, solchen Berichten künftig mit einem Redaktionsstatut Einhalt zu gebieten. Zu diesem Zeitpunkt lag bereits der zweite Teil der Serie "Haiterbacher Hintergründe", wieder verfasst von der CDU/Freie Wähler-Fraktion, auf seinem Tisch. Tenor: "Das Haiterbacher Spielchen geht weiter". Wieder war davon die Rede, dass in der Kuckucksstadt Geld zum Fenster hinaus geworfen würde. Und die Autoren versprachen nicht weniger, als mit dieser Veröffentlichung die "wahre Haltung" einzelner Gemeinderäte offen zu legen und damit zu enthüllen, was wirklich "hinter den Kulissen abläuft." Doch den Autoren schwante bereits Böses: "Wer weiß", schrieben Sie in ihrem Vorwort ans Redaktionsteam im Rathaus, "wie lange wir noch diese Hintergründe darstellen dürfen." Sie sollten Recht behalten: Hölzlberger hatte die Roller-Pagitz’sche Geschichtsschreibung bereits kassiert und eine Veröffentlichung abgelehnt.

Am kommenden Dienstag soll nun der Gemeinderat darüber entscheiden, ob dem Amtsblatt jener hoheitliche Charakter verliehen wird, der dem Bürgermeister erlaubt, das Mitteilungsorgan künftig von "unsachlichen Auseinandersetzungen örtlicher Interessengruppen" und von "Stellungnahmen mit beleidigendem Charakter" frei zu halten.