Haiterbach Bilderschau zeigt ein aktives Jahr des Gemeinderats

Bilder zeigen Ereignisse des Jahres 2016

In einer reich bebilderten Präsentation erinnerte Hölzlberger an die Ereignisse 2016, zu denen wiederum einige Baumaßnahmen beziehungsweise die Vorarbeiten dafür gehörten. Darunter zählte der Bürgermeister die Mehrfachbeauftragung für die Festhalle in Haiterbach, die Platzgestaltung in der Salzstetter Straße, das Baugebiet "Delle II" mit seinen 54 Bauplätzen und den Radweg ins Industriegebiet auf.

Eine prägende Maßnahme war der Ausbau der Landesstraße 353, die nun am 23. Dezember um 12 Uhr nach dem vorausgegangenen Festakt auch offiziell für den Verkehr freigegeben werden soll. Getan habe sich auch einiges im Bereich Wasserversorgung, auf dem Schuon-Areal in Beihingen und bei den in Haiterbach angesiedelten Unternehmen. Auch Veranstaltungen wie die erste Gesundheitsmesse in Haiterbach hob der Schultes hervor.