Haiterbach Ausschuss will KSK im Land halten

Der Ständige Ausschuss des Landtags befasste sich nun mit dem Stand bei der Suche nach einem Ersatzgelände für den Bundeswehrflugplatz Renningen-Malmsheim und dem Haiterbacher Bürgerentscheid gegen das Projekt am bevorzugten Gelände zwischen Haiterbach und Nagold.

Wie der Vorsitzende des Gremiums, der CDU-Abgeordnete Stefan Scheffold, mitteilte, legte die Landesregierung dem Gremium dazu einen Bericht vor. Aus diesem geht hervor, dass dieses Gebiet in einem sehr langwierigen Prozess als die am besten geeignet erscheinende Fläche herausgefiltert worden sei. Denn es entspreche nicht nur in vollem Umfang den fachlichen Anforderungen der Bundeswehr, sondern sei auch mit den vergleichsweise geringsten Eingriffen in öffentliche Belange wie Lärm- oder Naturschutz verbunden.

Haiterbach habe bei einem Bürgerentscheid mit einer Mehrheit von 61 Prozent entschieden, dass man wolle, dass sich die Stadt gegen die militärische Nutzung der Fläche einsetze. Trotz der ablehnenden Haltung der Bevölkerung, vor allem aufgrund des befürchteten zusätzlichen Lärms, beabsichtige die Landesregierung, das Vorhaben weiterzuführen. Dazu sei eine Bürgerbegleitgruppe eingerichtet worden, in der alle Akteure vertreten seien.