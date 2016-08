Haiterbach 19-Jähriger bei Angriff verletzt

Dem 19-Jährige wurde von dem unbekannten Täter eine zentimeterlange, tiefe Stichwunde Stichwunde zugefügt. Der junge Mann war Mittwochabend in Haiterbach auf dem Fußweg an der Bushaltestelle Burgweg unterwegs. Nach den Ermittlungen des Polizeipostens Haiterbach kam er gegen 21.55 Uhr zu Fuß auf der Feuerwehrauffahrt der Burgschule vorbei, als sich von hinten eine Person mit erhobenem Arm näherte und auf ihn zuging.

Reflexartig habe der mutmaßlich Angegriffene gleichfalls seinen rechten Arm hochgerissen, heißt es im Polizeibericht. In der Folge sei der 19-Jährige mit einem scharfen, noch unbekannten Gegenstand in den Oberarm gestochen worden. Der Verletzte musste zunächst in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden, bevor die Polizei erst rund eine Stunde später Kenntnis von dem Sachverhalt erhalten habe.

Von dem Angreifer, der nach der Tat flüchtete, liege nur eine vage Beschreibung vor. Nach dieser war er etwa 1,75 Meter groß, von kräftiger Statur, trug eine schwarz-graue Kleidung mit langer Hose und Pullover sowie eine Wollmütze mit kurzem, weit ins Gesicht gezogenem Schild. Zeugenhinweise zu dem Angriff oder des beschriebenen Unbekannten werden vom Polizeiposten unter Telefon 07456/285 entgegengenommen.