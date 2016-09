Haigerloch Wertvolles bleibt Nachwelt erhalten

Haigerloch. Die Übergabe der Findbücher schließt symbolisch die Neuordnung der Archive ab. 160 Regalmeter hat Diplom-Archivar Alfons Koch in den drei Gemeindearchiven gesichtet und neu geordnet, das bedeutet 5800 Archivarien-Einheiten. Diese Erschließung, so Zekorn, sei eine gesetzliche Pflichtaufgabe, der die Stadt Haigerloch bislang mustergültig nachgekommen sei. Nur die Gemeindearchive aus Weildorf und Gruol sind noch nicht vollständig erschlossen, die Archive in Owingen und Imnau waren bereits vor einigen Jahren dran.

Ein großes Problem bei der Archivierung ist die richtige Unterbringung der archivierten Unterlagen. Das Stadtarchiv platzt aus allen Nähten, hier wird laut Bürgermeister Heinrich Götz an einer Lösung gearbeitet. Das Ziel, so Götz, sei ein städtisches Zentralarchiv anzulegen, wo die Unterlagen aller Gemeinden richtig verwahrt und betreut werden können.

Viele Archive in den Gemeinden seien darüber hinaus unbeaufsichtigt, und es bestehe die Gefahr, dass durch mangelnde Sorgfalt in der Benutzung Unterlagen falsch abgelegt werden, so Zekorn.