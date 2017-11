Haigerloch Was bedeutet "Heimat"?

Haigerloch. Aber wie sieht Heimat für jeden einzelnen tatsächlich aus? Welchen Geruch, welche Farbe verbindet man damit?

Auf diese reizvolle Suche nach sich selbst und dem, was uns mit anderen verbindet, hat sich der Literatur- und Theaterkurs der Kursstufe 2 des Gymnasiums Haigerloch gemacht und lädt dazu ein, diese Suche am Donnerstag, 23. November, ab 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums mitzuerleben.

Mitwirkende an diesem Abend sind auch die Schulband, die Klassen fünf, und das Cajon-Ensemble der Schlagzeugschule Jörg Bach, sowie die amnesty-international-Gruppe Hechingen mit einem Info-Stand.