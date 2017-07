Haigerloch Warten auf die neuen Planungen

Aber dennoch ist die Situation direkt beim Bahnübergang noch unbefriedigend. Jeder Feldweg sei in einem besseren Zustand, kam ein Kommentar aus dem Reihen des Gremiums. Das Problem ist wohl, dass der monierte Bereich in die Zuständigkeit der Hohenzollerischen Landesbahn (HzL) fällt. Und diese, so vermutete Ortsvorsteher Wiget, warte wohl ab, bis die endgültigen Pläne für den Umbau der Einmündung vorlägen. Dennoch will man mit der HzL sprechen.

Bergwerksgerüche: Maßnahmen scheinen zu fruchten

Was die umstrittene Ansiedlung eines Drogeriemarktes neben der OMV-Tankstelle betrifft, so sind laut Ortsvorsteher Konrad Wiget weitere Gespräche mit dem Regionalverband Neckar-Alb angesetzt. Der Regionalverband sei zwar gewillt, zu einer raschen Lösung des Problems zu kommen, Wiget schätzt die Lager aber so ein, dass Verband weiter zu einer Ansiedlung eines Drogeriemarktes in der Nähe des Edeka-Marktes im Gewerbegebiet Madertal tendiere. "Am Ende wird es so sein, dass wir gar keinen Drogeriemarkt bekommen", gab sich Ortschaftsrat Walter Stocker pessimistisch.

Was die Gerüche aus dem Salzbergwerk betrifft, so war der Ortschaftsrat der Meinung, dass sich die Situation verbessert habe und die von der Wacker Chemie AG angekündigten Maßnahmen greifen. Auf dem Geruchstagebuch der Stadt Haigerloch, so Ortschaftrat Armin Bauer, sei in den vergangenen drei Monaten wenig eingetragen worden. Man werde aber sicher diesen Sommer vollends abwarten müssen, dann werde man sehen, war sich der Ortschaftsrat einig.

Nichts Neues gab es in Sachen Erddeponie "Grund" zu vermelden gab. Außer dass sie jetzt endgültig geschlossen und als Ersatz die Erddeponie "Lehen" bei Gruol in Betrieb gegangen ist. Das Gremium äußerte zudem den Wunsch nach einem Waldrundgang im Herbst.