Haigerloch Warm machen für Montagabend

Als dritten Schritt hat die Initiative schließlich auf der letzten Seite der Haigerlocher Mitteilungen eine ganzseitige Anzeige geschaltet.

Im Gegenzug haben sich auch Stettens Ortsvorsteher Konrad Wiget und der Stettener Ortschaftsrat in den amtlichen Nachrichten positioniert. Und zwar unter dem Ortsteil Stetten in Form einer Einladung zur Bürgerversammlung am Montag, die zwischen den Zeilen durchaus als politisches Statement gelesen werden kann.

Denn Wiget und sein Gremium laden zwar in gesetzten Worten zur Teilnahme an der Versammlung ein und erklärten worum es an diesem Abend eigentlich geht, gleichzeitig machen Ortsvorsteher und Ortschaftsrat mit dem Satz "es wäre sicher nicht in unserem Sinn, wenn der drittgrößte Ortsteil Stetten mit einem voll funktionsfähigen Schulhaus und zwei Sporthallen keine Berücksichtigung fände" auch relativ deutlich klar, dass sie für den Erhalt einer Schule in Stetten stehen.

Zwischen beiden Seiten muss am Montag Bürgermeister Götz als Moderator fungieren, diesen Auftrag hat er vom Gemeinderat bekommen.

Für ihn möglicherweise ein kleiner Zwiespalt: Einerseits hat er sich jüngst in seiner Rede zum Haushalt 2017 klar zum Erhalt der Schulen an ihren jetzigen Standorten bekannt. Andererseits, so betonte er am Donnerstag im Städtischen Ausschuss, habe er auch großes Verständnis für das Anliegen der Stettener.

Die Wurzel des Problems liegt für den Bürgermeister tiefer: Hätte man sich vor Jahren darauf verständigt, mit der Nachbarkommune Rangendingen etwas gemeinsam zu machen, so ist er überzeugt, hätte man eine Werkrealschule in Stetten erhalten können und man würde heute nicht diese Diskussion führen.

Vom Ausschussmitglied Michael A.C Ashcroft wurde Heinrich Götz dazu aufgefordert am Montag ein klares Signal für den Schulstandort Haigerloch zu setzen. Genau dies wird sich der Bürgermeister aber möglicherweise verkneifen. Als Moderator fühlt er sich eher der Neutralität verpflichtet. Nichtsdestotrotz und angesichts bisher vieler ergebnisloser öffentlicher Diskussionen wünscht sich Gemeinderat Simon Fecht, dass es "jetzt langsam mal in eine Richtung geht."

Die Bürgerversammlung in der Witthauhalle zum Thema "Erhalt der Witthauschule im Schulzentrum und Ausblick zur Schulentwicklung der Gesamtstadt" beginnt um 19 Uhr. Neben Sachinformationen der Rektoren Iris Schlegel (Witthauschule), Bernd Heiner (Eyachtalschule) und Karin Kriesell (Gymnasium) und des Staatlichen Schulamts werden auch die Eltern der Initiative einen Bericht vortragen. Außerdem wird es ausreichend Gelegenheit zu Fragen, Anregungen und Austausch geben.