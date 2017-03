Haigerloch Wandeln von Musik zu Kunst

Danach hieß es Wandeln: In den Klassenzimmern gab es verschiedene Aktionen vom Mini-Krimi "Wer war der Mörder?", gespielt vom Kurs "Literatur und Theater" über begehbare Ausstellungen, expressive Lyrik oder Kurzgeschichten aus eigener Produktion. Ein witziges Pop-Theater boten Laura Dandara, Adam Seibel und Joanna Mindreanu mit "Karina bei der Arbeit in der Tankstelle", die sich als schlechteste Mitarbeiterin der Welt entpuppte.

Wandeln konnten die Besucher auch durch Kunstausstellungen, in denen Op-Art sowie Gemälde, Zeichnungen, Aquarelle und Mangas präsentiert wurden. Dazu kamen verschiedenste musikalische Auftritte, von "FanTASTisches von Hämmern und Becher" über ein Kammermusik Trio mit Schülerinnen der 7a über Gitarre und Keyboard mit Gesang. Zum Abschluss trafen sich Künstler und Publikum dann wieder in der Aula, wo die Schulbands unter der Leitung von Bernd Liener spielten.

In der Pause wurde in der Aula und in den Gängen bewirtet, Eltern hatten ein tolles Büffet aufgebaut. Die Schülerfirma "YourFlase" war ebenfalls mit einem Verkaufsstand vertreten.

Die Besucher genossen das Waneln durch die Gymnasiums-Gänge und waren beeindruckt von dem, was Schüler und Lehrer auf die Beine gestellt hatten.