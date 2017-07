Haigerloch-Gruol. Am Montag sind gegen 12.30 Uhr an der Kreuzung Haagstraße/ Horber Weg in Gruol laut Polizei ein Mercedes-Sprinter und ein Ford Focus zusammengestoßen. Der 24-jährige Sprinter-Fahrer fuhr in die Kreuzung ein und missachtete dabei die Vorfahrt des 60-jährigen Ford- Fahrers. Beim Zusammenstoß blieben beide Unfallbeteiligte unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 13 000 Euro.