Haigerloch Ungewohnte Klänge morgens kurz vor elf

Was man von außen nicht sieht: Auch im Innern der Kirche steht ein kleines Gerüst, damit man dort Risse im Putz schließen kann. Auch dieses Gerüst soll bis zum Reformationstag entfernt sein.

Was man aber bis dahin sehr wahrscheinlich nicht schafft: Hoch über dem Eingangsportal stehen links und rechts normalerweise Sandstein-Statuen der beiden Heiligen Petrus und Paulus. Auch diese beide Figuren wurden abgebaut, sie werden derzeit einer Auffrischung unterzogen.

Insgesamt sieht es also gut aus, dass die Evangelische Kirchengemeinde am Dienstag, 31. Oktober ein würdiges Fest feiern kann. Es soll um 10 Uhr mit einem Gottesdienst beginnen und danach im Gemeindehaus in einen Sektempfang und ein anschließendes Mittagessen übergehen.

Bei diesem Anlass sollen erstmals nach vier Jahren Stillstand wieder die Glocken der Abendmahlskirche ertönen. Das stimmt allerdings nicht mehr so ganz: Am Mittwoch waren nämlich nicht nur die Gerüstbauer vor Ort, sondern auch Mitarbeiter der Heilbronner Glockengießerei Bachert. Sie unterzogen zu etwas ungewohnter Zeit gegen elf Uhr das Geläut einem ersten Testlauf. Es hängt an neuen Jochen aus Holz und die Klöppel sind nicht mehr so hart wie vorher – klang gut.