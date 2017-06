Haigerloch TSV peilt die nächste Runde an

Drei Siege brauchen die beiden Konkurrenten, um doch noch den Sprung in die Landesliga zu schaffen. Der Sieger der Begegnung in Ebingen trifft am Sonntag, 11. Juni, in der zweiten Runde auf den Gewinner des Entscheidungsspiels zwischen der TSG Ehingen und dem SV Sulmetingen. Um den letzten Platz in der Staffel IV geht es dann am Sonntag, 18. Juni, zwischen dem Landesliga-Zwölften SV Uttenweiler und dem Gewinner des zweiten Entscheidungsspiels.

"Wir werden die Partie gegen Isny wie ein Pokalspiel angehen", sagt TSV-Trainer Helber, "Unser Ziel ist es, den Bezirk Zollern so gut zu vertreten wie der TSV Nusplingen im vergangenen Jahr. Wir wollen auf alle Fälle eine Runde weiter zu kommen. Das wird zwar nicht leicht, aber wir haben die Chance dazu."

Der erfahrene Trillfinger Coach, der als Trainer und Spieler schon drei Relegationen bestritten hat, hat sich vor der Partie eingehend über den Gegner aus dem Allgäu informiert. "Der FC Isny verfügt über eine starke Offensive und hat mit Matthias Güttinger einen brandgefährlichen Torjäger. Diesen müssen wir versuchen, in den Griff zu bekommen", sagt Helber, der beim Gegner aber auch Schwächen ausgemacht hat. "Diese wollen wir zu unseren Gunsten nutzen. Aber zu allererst gilt es für meine junge Mannschaft, die Nervosität schnell abzulegen und gut ins Spiel zu finden."

Personell kann der TSV-Übungsleiter bis auf die langzeitverletzten Akteure aus den Vollen schöpfen. "Soweit sind alle Mann an Bord und fit. Die Jungs freuen sich auf diese Partie und werden sicherlich alles geben. Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir es gegen Isny schaffen können", so Helber.