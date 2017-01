Haigerloch Traktor für guten Zweck gesucht

Nach dem ein Interessent den Schlepper, welcher sogar mit einer Seilwinde ausgestattet war, gekauft hatte, wurde der Erlös in Höhe von 300 Euro an die Owinger Bücherei übergeben.

Auch in diesem Jahr am 8. April findet ein Flohmarkt für landwirtschaftliche Gerätschaften in der Dorfmitte von Owingen statt. Erneut wollen die Schlepperfreunde die Aktion vom vergangenen Jahr wiederholen.

Verkaufserlös für Einsatzfahrzeug