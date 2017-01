Haigerloch Stetten: Tödlicher Unfall im Salzbergwerk

Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Pressestelle im Polizeipräsidium Tuttlingen gegen 8.30 Uhr. Und zwar auf dem Gelände der relativ neu gebauten Salzverladestation für Speditionen, wo sich die Lastwagen auf Parkstreifen aufreihen bevor sie an die Reihe kommen.

Der Mann – ein Lastwagenfahrer – wurde dort offenbar von einem anderen Fahrer mit einer blutenden Kopfverletzung leblos neben seinem Lastwagen am Boden liegend aufgefunden. Der Fahrer verständigt wohl auch sofort den Notarzt. Der Schwerverletzte wurde vor Ort notärztlich betreut und dann in das Zollernalbklinikum in Balingen eingeliefert. Trotz der sofort eingeleiteten Reanimierungsmaßnahmen verstarb der 57-Jährige laut Polizei wenige Stunden später an den Folgen seiner schweren Schädelverletzungen.

Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge ist nicht auszuschließen, dass der Verunglückte von seinem Lkw gestürzt ist. Wie genau der unglückliche Sturz aber passiert sein soll, konnte das Polizeipräsidium auf Anfrage unserer Zeitung gestern noch nicht beantworten.

Es ist auch gar nicht sicher, ob der Mann tatsächlich von seinem Lastwagen gestürzt ist. Dass er so unglücklich auf den Boden aufgeschlagen ist, könnte auch andere Ursachen haben – zum Beispiel ein plötzlich aufgetretenes organisches Versagen. Die Kriminalpolizei hat auf jeden Falle die Ermittlungen aufgenommen.