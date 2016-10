Haigerloch Sport kommt beim TSV nicht zu kurz

Haigerloch-Trillfingen. In Erinnerung an den im Februar nach schwerer Krankheit verstorbenen Hans-Joachim Schneiker wurde das alljährliche Oktoberfest-AH-Turnier am Samstag erstmals als Jack-Schneiker-AH-Cup ausgetragen. Zehn Mannschaften beteiligten sich daran und spielten in zwei Fünfergruppen um den Einzug ins Halbfinale, beziehungsweise ins Finale.

Im Finale standen sich schließlich der SV Stetten und der SV Gruol gegenüber . Das Endspiel war heiß umkämpft und wurde schließlich durch einen Treffer von Martin Sauter mit 1:0 zu Gunsten des SV Gruol entschieden. Den dritten Platz sicherte sich der TSV Straßberg, der im Spiel um den Bronze-Rang die SG Weildorf/Bittelbronn mit 2:0 schlug. Auf dem fünften Rang landete der SV Heiligenzimmern nach einem 2:1 gegen die Sportfreunde Bitz. Der SV Gruol durfte sich über den Wanderpokal und einen Sachpreis freuen, aber auch die übrigen Mannschaften gingen nicht leer aus: sie erhielten ebenfalls Sachpreise. Der Turnier-Endstand: 1. SV Gruol, 2. SV Stetten, 3. TSV Straßberg, 4. SG Weildorf/Bittelbronn, 5. SV Heiligenzimmern, 6. SF Bitz, 7. SV Ringingen, 8. SV Hart, 9. SV Haigerloch, 10. TSV Weitingen.

Tags darauf traten neun Herren-Mannschaften und vier Damenteams zum Elfmeterschießen der Trillfinger Vereine und Gruppen an. In Gruppe A qualifizierten sich der Narrenverein 1 als bestes Team und das Jugendhaus"Tresor" als Zweitplatzierter fürs Halbfinale. In Gruppe B erreichte das Kooperationsteam Tennisclub 3/Schützenverein ungeschlagen und der Tennisverein 1 als Gruppenzweiter das Halbfinale.