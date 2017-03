Haigerloch Spenden weiter wichtig

Rund 16000 Euro – der Löwenteil der Summe stammt wieder einmal aus Spendengeldern – hat der Verein laut Kassiererin Hildegard Borrusch im vergangenen Jahr nach Brasilien überwiesen, um die Arbeit des Kinderdorfes zu unterstützen.

Für den Fortbestand der Einrichtung sei dies auch wichtig, so die Vereinsvorsitzende Christa Kurz, weil sich die wirtschaftliche Lage in Brasilien jüngst wieder verschlechtert habe und man sich in der ABAI wieder vermehrt um arme Familien kümmern müsse.

Welche Arbeit im vergangnen Jahr im Kinderdorf geleistet wurde, offenbarte ein Brief von Marianne Spiller, der früheren Leiterin der Einrichtung. Im Tagesheim werden laut ihr 110 Kinder aus Mandirituba im Alter von fünf bis 14 Jahren betreut. Dazu gibt es eine therapeutische Arbeit mit suchtkranken Männern. Immer mehr an Bedeutung, so Spiller in ihrem Brief, gewinne das Projekt Agrarökologie zum Anbau von Bio-Gemüse. Dafür wurde ein Saatguthaus gebaut, aus dem Bauern der Umgebung biologisches Saatgut beziehen können. In diesem Jahr soll das Projekt um eine Ausbildung von jungen Menschen vom Land in Agrarökologie ausgeweitet werden.