Haigerloch-Trillfingen - Zum traditionellen Showtanz lud der Narrenverein Trillfingen am Samstag in die Mehrzweckhalle ein. Zahlreiche Tanzgarden waren gekommen. Nachmittags traten Mini-, Bambini- und Juniorgarden auf. Am Abend präsentierten die Großen ihre neuen Choreografien.