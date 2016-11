Haigerloch Schlössle nicht zu den Akten legen

Vielleicht sollte man es an einen Museumsbetreiber vermieten oder zumindest so herrichten, dass es von außen einigermaßen ansehnlich ist, meinte Michael A.C Ashcroft, denn in seinem jetzigen Zustand sei das Gebäude alles andere als ein Schmuckstück.

Aber wie sieht es mit den Sanierungsmitteln aus?, wurde Bürgermeister Heinrich Götz gefragt. Er geht davon aus, dass diese erst einmal passé sind und 2017 neu beantragt werden müssten.

Als Wünsche für den städtischen Haushalt 2017 regte Hans Fischer zudem an, die Sanierung von Gehwegen vor der Krone, in Richtung Friedhof, aber auch beim Schulzentrum in der Oberstadtstraße an. Dazu die Erweiterung des Baugebietes "Stieglesfeld" Auch der Austausch des Abwasserkanals im in der Oberstadtstraße bei der Annakirche sind für den Ausschuss Haushaltsthemen.