Haigerloch Regen sorgt für böse Überraschung

Haigerloch-Stetten. Schon mit dem bloßen Auge ist es zu erkennen. Die Ortsdurchfahrt hat sich dort, wo die kleine Seitenstraße "Im Kreuzergärtle" einmündet, am Rand und am Schachtdeckel in der Straßenmitte gleich um mehrere Zentimeter in die Höhe gewölbt. Auch den Gehweg auf einer Seite hat es "gelupft" und die gepflasterte Fläche vor einem Privathaus hat Schaden genommen.

Wie konnte das passieren? Nun, in der Nacht von Montag auf Dienstag ging in Stetten ein massiver Regen nieder mit einer Niederschlagsmenge von schätzungsweise 40 Litern auf den Quadratmeter. Und dabei ist Wasser aus dem offensichtlich undichten Abwasserkanal ausgetreten, der unter der Stettener Straße verläuft. Die Kraft und Masse des Wassers war so gewaltig, dass es an dieser Stelle den Unterbau der Straße nach oben gedrückt hat und sich letztendlich sogar der Asphalt wölbte.

Weil die Stettener Ortsdurchfahrt eine stark befahrene Straße ist, musste die Stadtverwaltung zusammen mit der Straßenbauverwaltung rasch reagieren und aus Sicherheitsgründen eine Vollsperrung erlassen. Wer zur Bundesstraße hin will – oder auch umgekehrt von unteren Stettener Ortsende Richtung L 410 (Straße zwischen Haigerloch und Rangendingen) –­ muss einen kleinen Umweg an der Werkrealschule vorbei über den Heer- und Brucknerweg in Kauf nehmen.