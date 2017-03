Haigerloch Philippinnen – ein Land der Gegensätze

Haigerloch. Zum Weltgebetstag der Frauen bietet die Evangelische Kirchengemeinde Haigerloch am Freitag, 3. März, einen Gottesdienst an. Er findet ab 19 Uhr in der Abendmahlskirche statt und steht unter dem Leitgedanken "Was ist denn fair?" Ein Titel, den Frauen von den Philippinen erarbeitet haben und der zum Nachdenken über Gerechtigkeit anregen soll.