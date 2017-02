Haigerloch Nicht ganz so eng gestrickt

Haigerloch. Der Haushalt für 2017 hat ein Gesamtvolumen von knapp 32,2 Millionen Euro. Davon entfallen rund 25,7 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt (sozusagen der Haushalt für den regulären Betrieb) und knapp 6,5 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt (Der Bereich über den die Stadt ihre Investitionen und Baumaßnahmen abwickelt).

Allzu große Überraschungen birgt das Zahlenwerk nicht. Wie erwartet sind darin bereits längerfristig vorbereitete Projekt verankert. Dazu zählen unter anderem die Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle in Hart (2017: 1,31 Millionen Euro), der Umbau der Grundschule in Bad Imnau zu einem Bürgerzentrum (520 000 Euro), die Sanierung des Parkdecks unter der ehemaligen Schlecker-Filiale (750 000 Euro) oder die Sanierung des Hochwasserrückhaltebeckens "Rötenbach" in Owingen (185 000 Euro).

Baugebietserschließungen wie in Trillfingen ("Hinter Gärten") sind genauso im Haushaltsentwurf vorgesehen wie der Kauf eines Feuerwehrfahrzeuges für die Abteilung Weildorf (140 000 Euro)