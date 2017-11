Haigerloch Narrenfest mustergültig bewältigt

Die Haigerlocher Narren durften den Empfänger aussuchen und die Wahl war aufs Haigerlocher Kinder- und Jugendbüro gefallen. Laura Schilling und Matthias Mühr nahmen die Spende in Höhe von 250 dankend an. Das Geld, so erklärten sie, werde in notwendige Anschaffungen fließen.

Bei der Wintersitzung wurde auch über verschiedene Themen gesprochen, welche die Narren beschäftigen und die Geselligkeit gepflegt. Für Mundart und Musik, sorgten die "Heiligen3Zemmerner" Hermann Bächle, Martin Stehle und Robert Schellhammer.