Haigerloch Musik mit Piffel und Scheitholz

Die Zunft verehrt den Heiligen Wendelin, den Schutzheiligen der Landwirte und Patron des Viehs. Seine Verehrung blühte in der Barockzeit regelrecht auf. Und aus dieser Epoche, nämlich aus dem Jahr 1780, stammt auch der Stiftungsbrief der Schäferzunft, die den Ablauf des Schäferjahrtags genau regelt.

Dieser beginnt am Montag um 9 Uhr mit einem Seel- und Lobamt in der Wendelinskapelle, bei der Zunft- und Kerzenmeister eine Kerze zum Gedenken an die Verstorbenen entzünden. Danach ist Rechnungsabhör und "Gabelfrühstück" im Vereinsheim.

Seit einigen Jahren bemüht sich die Schäferzunft um ihren Vorsitzenden Martin Beuter darum, beim Schäferjahrtag Künstler nach Trillfingen zu bringen, die in Verbindung mit schwäbischer Mundart oder der Pflege schwäbischen Kulturgutes stehen.