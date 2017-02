Haigerloch Mobiler Drogeriemarkt ist die Lösung

Haigerloch-Weildorf. Narrenchef Tobias Schober, der das Geschehen in diesem Jahr auf der Straße kommentierte, hatte gut lachen. Die lokalen Stützen der Fasnet hatten ihre Hausaufgaben gemacht und die aktuellen Themen aus der großen oder kleinen Politik aufgegriffen.

So pfiff die Gruppe Hellstern/Hipp auf den Regionalplan und zog mit einem mobilen Drogeriemarkt durchs Dorf. Die "Drogisten" in weißen Kitteln hatten für jedes Wehwehchen eine Kur parat. Weildorf First: Sportvereinschef Harald Schädle grüßte als US-Präsident Donald Trump seine Getreuen. Der Kleeblattclub trat als lustige Clowngruppe auf. Edle Fräulein mit Gefolge zeigten, wie es in Weildorf anno dazumal war.

Die Spieler der SG Weildorf/Bittelbronn kamen als sexy Rotkäppchen und grimmige Wölfe und feierten den Sieg von zwei Pokalgewinnen – Murat-Lamm-Cup und Hallen-Eyachpokal – und sangen "Wir reißen Bäume aus, wo keine sind". Schön waren die Zigeunergruppe und die Kindergarten-Indianer