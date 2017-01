Haigerloch Mit Ü30-Partynacht

Ausrichter des Turniers, das wie immer in der großen und zuschauerfreundlichen Witthauhalle in Haigerloch stattfindet, ist heuer der SV Stetten. Und neben viel Fußball-Action bietet er den Turnierbesuchern ein paar Besonderheiten an.

Denn nach dem Ü 30-Turnier am Samstag soll ab 21.30 Uhr erstmals im Foyer der Halle eine Ü 30-Players-Party stattfinden. Laut den Vereinsverantwortlichen möchte man damit den Samstagabend etwas attraktiver gestalten. Zielgruppe sind dabei alle AHler und deren Frauen und Freundinnen. Gern gesehen als Gäste sind aber auch alle anderen Fußball- und Partyinteressierten.

Am Samstag finden dann ein Bambini-Turnier (ab 9 Uhr), ein F-Jugendturnier (ab 10.45 Uhr), und ein E-Jugendturnier (ab 14.30 Uhr) statt. Ab 17.30 Uhr spielen schließlich neun Ü30-Mannschaften der Eyachpokalgemeinschaft um den Turniersieg. Endspiel ist um 21 Uhr. Für Kinder gibt es am Samstag eine Tummelzone und Kinderschminken.