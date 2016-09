Haigerloch Mit Hochdruck zu mehr Wasserdruck

Haigerloch. "Wir sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Arbeiten", erklärt Hauptamtsleiter Hans-Martin Schluck auf Anfrage unserer Zeitung, "wir nützen das trockene Wetter voll aus und kommen gut voran." Und auch der Flurschaden sei wesentlich geringer, wenn schweres Baugerät nicht im Ackerboden versinke.

Laut Schluck arbeiten sich derzeit drei Trupps der Firma Schneider von Gruol her zum Tiefbehälter in der Roßberg­straße vor: einer vom Madertal her, ein zweiter von der Gruoler Straße/Auenloch, und ein Dritter an der Ecke Hohenzollernstraße/Wasserturm. Dort sind bereits neue Tiefbehälter betoniert.

Die Leitungen werden überwiegend durch Feldwege und somit auf öffentlichen Flächen verlegt, erklärt Schluck. Allzu lange werden Anwohner, Spaziergänger und Landwirte aber nicht mit Einschränkungen leben müssen: Ende Oktober, Anfang November sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Danach wird der Tiefbehälter in der Roßbergstraße umgebaut, und dann können die Leitungen beschickt werden.