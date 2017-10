Haigerloch Lokalschau in Gruol

Die Tiere der Züchter und Aussteller werden durch vier Preisrichter bewertet, so werden in den Sparten Kaninchen, Geflügel (Hühner, Zwerghühner und Wasserflügel) und Tauben die Vereinsmeister ermittelt.

Insgesamt über 330 Tiere in einer großen Rassen- und Farbenvielfalt sollen diese Schau zu einer interessanten Demonstration der züchterischen Arbeit machen.

Am Freitag, 27. Oktober, ist von 18 bis 21 Uhr, Einlieferung der Tiere, anschließend gemütliches Beisammensein der Züchter und Aussteller. Am Samstag, 28. Oktober, werden die Tiere ab 8 Uhr von den Preisrichtern bewertet. Um 16 Uhr ist Eröffnung der Schau mit Dämmerschoppen. Um 19 Uhr finden im Züchterheim die Siegerehrung und Preisvergabe sowie Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder statt. Bei dieser Gelegenheit erfolgt auch eine Spendenübergabe an den Förderverein Vitus-Kapelle.